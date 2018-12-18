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君實生物下限定價 兩新股掛牌靠穩

2018-12-18 列印
　　路透旗下IFR引述接近消息人士報道，上海君實生物（1877）以招股價下限每股19.38元定價，集資額30.8億元。該股招股價介乎每股19.38元至20.38元，將於12月24日掛牌。

　　昨日兩隻新股掛牌，物管股永升生活服務（1995）開市低見1.65元，午後攀升至1.8元，收市守住招股價，收報1.78元，無賺蝕。

  瀘洲銀行（1983）開市低見3.16元，收市前曾升2.83%，報3.27元，收報3.25元，較發售價3.18元高2.2%，每手1000股帳面賺70元。

　　另外，由復星醫藥（2196）分拆的生物科技公司上海復宏漢霖早前向港交所（388）遞交上市申請。據初步招股文件顯示，今年首8個月公司虧損2.81億元（人民幣，下同），按年擴大1.18倍。

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