港明年IPO料2300億 TMT新股成集資主導

德勤預計，在目前市況及有超過200家上市排隊申請下，香港新股市場於2019年最多將有約200隻新股集資約1800至2300億元，而TMT（科技、傳媒和電信）行業料繼續是新股集資額的主導。德勤全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興認為，香港明年要守住IPO全球桂冠，挑戰性很大，但有很大機會競爭前三甲。



德勤根據截至今年12月14日的市場資訊預測，香港於2018年約有208隻新股上市，集資近2866億元，重奪全球IPO市場集資額冠軍寶座。由於軟銀集團分拆旗下日本電訊部門軟銀公司（SoftBank Group），預計將於明天上市，東京證券交易所一躍成為今年IPO市場融資額第三位，緊隨紐交所的2055億元。



兩融資百億新股擬港上市



歐振興指出，今年於美股上市的新經濟企業表現不錯，根據現已遞交的上市申請及市場消息，包括Uber、Lyft、Airbnb等極大發行規模的新經濟公司，都有望於明年赴美上市；而香港受內地經濟下行壓力影響，資本市場較為動盪，現時有兩隻預計融資過百億元的內地新經濟公司，將視乎香港資本市場未來的發展動向，仔細考慮上市時間表與上市地點，若落地香港，明年集資額則有望達至上限2300億元。



非同權股難成主流



港交所（388）推行上市制度改革，令本港今年有兩間集資逾300億元的「同股不同權」企業（W股）及五間未有盈利的生物科技公司（B股）上市，帶動新股數目創歷史新高，集資額亦按年大升123%。



不過，歐振興表示，明年雖然不排除會再有W股出現，但集資規模未必會高達數百億元；而B股的投資戰線更長遠，對投資者而言也更難理解，預計明年申請上市的B股數目不會超過今年。



