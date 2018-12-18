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金銀業貿易場下月推區塊鏈平台

2018-12-18 列印
　　近年金價低迷，金銀業貿易場出新招數刺激交投，預計明年一月推出區塊鏈交易平台，把交易單位由「公斤」降至「克」，並以人民幣、美元及港元作交易貨幣，新平台目前已進入測試階段。

　　金銀業貿易場理事長張德熙昨日表示，新平台稱為「GoldZip」，由貿易場自行研發，並稱對平台有很大期望，冀以區塊鏈技術帶動成交量增加，以及用「克」作為交易單位，令黃金買賣普及化和流通量上升。張續指，料屆時將約有10至15家金行成員參加， 並將預留3至5噸黃金作平台實金交易，更稱到時任何人都可以加入市場。張德熙指，過去兩、三年金價一直尋底，但料隨股市近期波動，料2019年金價將重拾升勢機會大，預料明年首兩季，金價有望挑戰每安士1300美元。

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