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中銀H按息封頂仍P減2.65厘

2018-12-18 列印
　　多方消息指出中銀香港（2388）最近下調私樓H按封頂息及未補價居屋按息，兼大加按揭現金回贈。不過，中銀發言人昨進一步回覆指出，該行的私樓H按封頂息仍為P減2.65厘，實際按息2.475厘；居屋按息維持P減2.75厘，實際按息2.375厘；現金回贈最高1.95%。

　　對於減按息及增加回贈的消息，中銀發言人最新回應表示，該行會綜合考慮市場情況、個別客戶關係、貸款額等多項因素，提供合適的按揭產品，滿足不同客戶的需要。該行現時的居屋按息為P減2.75厘；私樓H按息為H加1.24厘，鎖息上限為P減2.65厘；P按息為P減2.75厘；現金回贈可達1.95%。

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