﻿中環IFC外望——恒生高層午間報佳音

聖誕節好快就到，恒生銀行（011）嘅基督徒團契就趁呢個佳節，再一次喺中環總行門外向途人報佳音。



今次獻唱聖誕詩歌嘅恒生員工接近30個，當中不乏恒生高層，除咗有恒生指數公司行政總裁關永盛（Vincent）外，今年人稱水哥嘅傳訊及可持續發展總監張樹槐（Walter），更係首次參與團契嘅首場報佳音活動。唔止咁樣，好上鏡嘅執董兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺（Margaret），同埋人力資源總監王依寧（Elaine）都有出席支持，並且參與獻唱。



有16年歷史嘅恒生基督徒團契，今年已經係第三年舉辦午間報佳音，而且仲由以往兩日增至三日，即12月14日、17日和18日，每日一場，每場大約30分鐘。如果市民錯過咗頭兩場表現，今日（18日）中午仲有機會聽到佢哋報佳音！據講，Vincent同Walter喺獻唱嘅10首詩歌中，最鍾意嘅分別係「誰是主角」同埋「O Holy Night」。



周大福騰訊合作 大灣店推WeChat Pay HK



周大福（1929）公佈，與騰訊（700）簽署合作備忘錄，明年起周大福內地指定門店，將全面推行WeChat Pay HK，鼓勵港人在大灣區以港元電子消費，以提升消費者體驗。香港消費者可通過手機的WeChat Pay HK消費付款，以港元支付以人民幣計價的商品或服務。同時，該公司亦將計劃逐步推廣至大灣區，以至全國其他城市的零售點，並進一步將此支付模式，拓展至旗下其他品牌零售點。



高瞻