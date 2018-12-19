﻿港股三連跌 恒指失守兩萬六 美議息前夕 杜指大波動

在美國聯儲局議息前夕，總統特朗普連日發炮批評加息，繼前日表明美元強勁又無通脹，不應加息後，再開火指出聯儲局中人要避免做出加息的錯誤決定。至於美股亦觀望味濃，杜指開市上升207點報23800點，納指則報6808.6點上升55點。



特朗普又再在Twitter留言：「希望聯儲局中人在未做出錯誤決定前，先閱讀《華爾街日報》評論，不要讓已緊張的市場流動性進一步收緊，他們應感受一下市場，而不要單單依從無意義的數字。」



特朗普又施壓



特朗普過往已多番呼籲聯儲局必須停止加息。雖然特朗普不斷施壓，但市場人士認為可能有反效果，經濟分析師指出，就算金融環境趨緊及全球風險，足可令聯儲局停止加息，但因來自白宮的壓力，反而令各理事不會選擇停止加息，因為若聯儲局停止加息，反而會引起市場疑慮其對抗通脹的決心，影響聯儲局公信力。



另外，美國11月份新屋動工按月升3.2%，以年率計算約為125.6間，多過市場預期的122.8萬間，反映樓市呈現穩定迹象。至於歐洲三大股市都微跌0.2%至0.5%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23570點，跌22點；納斯達克指數收報6753點，跌0.17點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.86港元，較香港收市價升0.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見302.08港元，較香港收市價跌0.72港元。



市場憂慮美國加息，亞太股市全線下滑，港股連跌三日，恒指昨日失守兩萬六關和50天線（25914），加上國家主席習近平並沒有在慶祝改革開放40周年大會上，發表刺激經濟措施，投資氣氛未有起色，大市交投續弱，恒指收市跌273點，報25814點，三日累挫710點。



昨日恒指低開184點，報25903點，開市後雖然一度倒升64點，報26152點。不過，其後A股走勢急轉直下，恒指隨即掉頭向下，最多跌374點，報25713點；收市跌幅收窄至25814點，挫273點；國指則跌121點，報10230點，成交稍為回升至約680億元。



隔晚外圍油價下滑，三桶油股價向下。中海油（883）收挫4.1%，報12.16元；中石油（857）收跌2.26%，報5.19元；中石化



（386）則跌1.1%，報6.39元。



內房股受壓，融創（1918）收跌5.71%，報25.6元；華潤置地（1109）收跌4.03%，報29.75元。HMV數碼中國（8078）宣佈，從事香港經營實體零售店的全資附屬HMV零售自願清盤，拖累股價勁瀉21.43%，報0.011元，逼近一仙淨沽價。