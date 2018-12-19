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﻿供樓拆息連漲16日

2018-12-19 列印
  受年結資金需求帶動，港元一個月拆息昨日連升第16日，有銀行界指出，部分中資銀行鬥搶資金推高港元拆息，但市場整體流動性仍充裕，相信大行本周加息的壓力較9月少。若大行按兵不動，預期中小行也難以再搶先上調最優惠利率（P）。

        港元一個月拆息昨日報2.38393厘，較上日續升約0.066厘，與同期美息的息差收窄至僅0.07厘；三個月拆息也升0.036厘，至2.44179厘。不過，隔夜拆息則跌穿1厘，報0.94286厘。隔夜拆息回軟，港匯昨日亦見轉弱，於傍晚跌穿7.82水平，最弱曾見7.8213。

        上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，一個月拆息繼續升屬預期之內，年結臨近銀行要粉飾櫥窗，確保流動性高於監管要求。
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