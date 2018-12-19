﻿加密貨幣波動風險高兩礦機商傳上市遭拒

近期比特幣急挫，一年幣值蒸發逾8成，又爆出「幣少爺」事件，令加密貨幣成為市場焦點，而本港唯一正排隊申請上市的非同權「W」股份、加密貨幣礦機生產商比特大陸，傳港交所（388）不願批准其上市申請，因行業發展非常不穩定，港交所不願成為世界上第一個交易所「開綠燈」，故遲遲未放行其上市申請，據悉最後是比特大陸自動打退堂鼓放棄申請上市。不過，近日「風頭躉」華為旗下的華為雲則宣佈，夥拍加密貨幣支付平台首都支付（CSPay），在港發展虛擬貨幣支付業務。



美國比特幣媒體CoinDesk引述消息人士報道指，港交所對於批准比特大陸的上市申請，表示「非常猶豫」，認為行業非常波動，目前所見的風險，說不定在一、兩年內完全消失。



比特幣值一年蒸發八成



其實，各地市場對於加密貨幣的價值、監管政策均未制定明確系統。以加密貨幣之首的比特幣為例，本周一（17日）的比特幣價值約3200美元，較2017年同日的價格2萬美元，蒸發逾83%。但昨日已回升至3450美元，突破了8個交易日以來的高位。



相關公司短期料難上市



對加密貨幣行業的政策亦同樣難以掌握。上市要求方面，港交所暫毋針對性的規則，但由於今年以來共有三間加密貨幣礦機生產商提交上市申請，分別是嘉楠耘智，億邦國際及比特大陸，但嘉楠耘智的上市申請在11月已告失效，市場揣測指是港交所對其業務有所質疑。若比特大陸的上市觸礁消息屬實，則是連續第二間同類企業未能成功上市。而餘下的億邦國際，其上市申請亦快將於下周一（12月24日）過期。



事實上，德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興日前亦曾明言，暫時不會有挖礦機和比特幣相關公司上市，因為港交所關注上市公司的業務可持續性。



比特大陸亦於本月初傳出，已經關閉了2年前在以色列當地所開設的研發中心，23名員工被裁員，負責領導該研發中心的比特大陸副總裁Gadi Glikber也將離職。報道指是次裁員是由比特幣價格大幅下挫所致。