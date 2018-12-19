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﻿華為獲逾25份5G商業合約

2018-12-19 列印
　　華為輪值董事長胡厚崑公佈，已獲得逾25份第五代移動通訊（5G）商業合同，規模排名全球首位，並已出貨超過1萬個5G基地台。他在發佈會上提到，儘管一些市場努力製造對華為的恐懼，並利用政治干預行業增長，但客戶仍然信任華為。

　　胡厚崑更指，當涉及到安全指控時，最好是讓事實說話，事實是華為在安全方面的記錄是清白的。他預計，今年公司總營收將超過1000億美元，華為2017年營收為920億美元，認為將是公司歷史上的一個重大里程碑。
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