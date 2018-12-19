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﻿招商局置地轉型拓輕資產房地產

2018-12-19 列印
　　招商局置地（978）轉型拓展輕資產房地產業務。該公司日前（17日）公佈，與控股股東招商蛇口（1979.SZ）簽署修訂不競爭契據，讓該公司能夠排除地理限制，獲取若干輕資產房地產業務的權利，並將成為集中於廣州、佛山、南京及句容的房地產發展商。同時亦能以非股控投資形式參與其他城市，包括深圳前海的房地產業務。此外，該公司將集中於北京和上海運營辦公室物業資產管理業務，以及於香港運營服務式公寓業務。

　　招商局執行董事及總經理余志良昨日表示，未來主要進行三個領域的發展，即傳統房地產行業、寫字樓物業管理行業，及服務式公寓的資產管理行業，從而實施業務結構轉型，由原本傳統重資產開發商，轉為輕重資產並舉的企業。
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