﻿瑞年小股東逆境自救罷免董事派0.5元特息

曾被沽空機構狙擊的瑞年國際（2010），在今年7月被證監會勒令停牌及管理層失聯下，小股東為自救，昨召開特別股東會，罷免現任董事，小股東成功掌控公司，成香港首例。消息指，昨日特別股東大會上，通過委任5名小股東取代5名執行董事的職務，並成立委員會調查公司的財政事務，以及向股東派發每股0.5元特別股息，新任董事聲言，若資金不足以派特別息，會變賣部份資產，但憂慮追討過程困難，並說︰「資產仲係唔喺度都唔知。」



據過戶處職員表示，昨日共逾200人出席，並在沒有原執行董事出席下，通過罷免全部5名執董，包括失聯的該公司主席兼行政總裁王福才，並委任5名小股東接替職務。連同上月底3名非執董宣布辭任，意味整個管理層由小股東掌控。會議亦通過成立委員會調查公司的財務，並向股東派發每股0.5元特別股息。



小股東入主管理層成港首例



新任執董關細彬表示，由成功舉行特別股東會到撤換董事，是彰顯正義。他稱籌備過程艱辛，成功有賴資產管理公司等團隊協助，亦獲公司秘書配合，他說︰「好似《少林足球》組隊咁，每個人行多幾步就做到。」另一名新執董、資深大律師梁衛民表示，委員會會即時展開調查，了解公司實際財務情況，若資金不足以每股派0.5元特別息，亦會變賣部分資產，扣除營運及還債的資金後，盡量補償予股東。但他憂慮，由於公司資產主要在內地，追討過程困難，「資產仲喺唔喺度都唔知。」



香港投資學會主席譚紹興表示，小股東掌權十分罕見，這班新管理層除了須具足夠學歷和獲得港交所及證監會認可外，還需得到金融機構承認他們的職務，才能管理公司資產。他又質疑，5名原小股東未必有營運經驗，「睇盤數已經唔重要，而家係救亡」，又指即使變賣資產，亦要平均分配予所有股東，小股東的補償亦會攤薄。



瑞年3年前曾被沽空機構狙擊指財報造假，今年7月公司因財報重大失實遭證監會勒令停牌，大股東王福才其後擬涉非法集資於今年8月於內地被扣查，並一直失聯至今。一班小股東10月成功集合10%股權人士，召開特別股東會，提出查帳、爭取復牌等訴求。停牌前公司股價報0.2元。