﻿證監研訊民銀資本失當行為

證監會亦在審裁處對保興資本6名前董事展開研訊程序，指他們罔顧後果或疏忽的行為導致該公司涉嫌違反企業披露制度的條文，並指他們於關鍵時間均沒有採取一切合理措施防止涉嫌違規的行為。
證監會發現，上述董事於2014年10月透過電郵收到保興資本截至2014年8月底止5個月期間的未經審核綜合管理帳目，顯示保興資本在該5個月期間錄得累計溢利8.38億元，較2013年同期錄得的中期虧損1200萬元有顯著改善，惟保興資本延至2014年11月公佈中期業績盈利預告的公告時，才向公眾公佈其財政表現改善的消息。
涉策劃當街撒錢被捕的「幣少爺」黃鉦傑，獲准保釋後動作多多，昨午往深水埗的明哥飯店買下九萬二千元的飯票，晚上又在其西貢獨立屋開記招，聲稱對虛擬貨幣採礦機客戶「基本上要退嘅款都退晒！」本報其後目擊苦主趙小...
2018-12-19
國際貨幣基金組織（IMF）指，中美貿易戰已經對亞洲企業信心和投資造成影響。他接受路透社訪問時更指出，依重對中國出口的日本和韓國，兩國的經濟可能會受最嚴重的影響。 國基會今年十月時下調全球經濟增長預測，...
2018-12-19
英國首相文翠珊周一在國會下議院發表講話，宣佈於明年一月十四日的那個星期內，再度把她的政府與歐盟所達成的脫歐協議提交給議員表決。她重申在未來數周，會繼續向歐盟爭取向英國作出更多保證，並再次強調反對在脫歐問題上舉行第二次公投，否則會破壞英國的誠信。在野工黨黨魁郝爾彬已經提出對文翠珊不信任動議。 現時距離英國預定脫離歐盟的日期只剩下大約一百天，時間愈來愈緊逼，但形勢卻愈來愈複雜。 文翠珊出席國會會議時，被一些議員當面指責，指她企圖強逼已經嚴重分化的國會就範。 下議院原定於上周二就脫歐協議進行表決，但文翠珊在最後一刻決定把表決日期押後，令到黨內外許多議員感到不滿，但她其後在執政保守...
2018-12-19
寶雲閣坐落於何文田傳統住宅地段，同時亦位處九龍區著名校網，加上鄰近兩所國際學校，向來深受望子成龍的家長歡迎。以下帶大家走訪的是屋苑的高層3房1套單位，實用性高，並附有簡約時尚裝潢。 寶雲閣為由...
2018-12-19
在美國聯儲局議息前夕，總統特朗普連日發炮批評加息，繼前日表明美元強勁又無通脹，不應加息後，再開火指出聯儲局中人要避免做出加息的錯誤決定。至於美股亦觀望味濃，杜指開市上升207點報23800點，納指則報...
2018-12-19
繼一六年後，鹿島鹿角和皇家馬德里再於世界冠軍球會盃狹路相逢。當年賓施馬有份射破鹿角大門捧盃，適逢另一鋒將加里夫巴利受傷，今晚勢再次挺身而出率銀河艦隊躋身決賽，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。 （香港時間周四凌晨0:30開賽） 賓施馬歷來三次代表皇馬出戰世冠盃都有不俗表現，三屆賽事累積入三球，其中一六年決賽對鹿角更貢獻入球和助攻各一，領軍加時大勝4:2。除了這名法國前鋒，銀河艦隊歷來只有另外三將在這賽事士哥，惟加里夫巴利因傷上陣成疑，中場艾斯高不受主帥蘇拿利重用，故前者和隊長沙治奧拉莫斯勢肩負破網重任。 賓施馬獵「鹿」專家 鹿角上一圈克服半場落後劣勢，3:2反勝瓜達拉哈...
2018-12-19
每年聖誕佳節，商場的相關佈置例必人氣鼎盛，今年不少更以藝術作招徠，添上一分文藝美感，很值得大家欣賞！文：Nancy部份圖片：陳鐵剛、Gary Tsai、星島圖片庫 購物藝術館K11是出名注入藝術...
2018-12-19
37歲鍾欣潼（阿嬌）與29歲台灣醫生男友賴弘國（Michael）2月宣佈訂婚，5月在洛杉磯舉行婚前派對，昨日兩人在香港簽紙註冊完婚。一對新人面對碧海藍天漂亮維港景，在家人、摯友見證下註冊成為夫婦，老闆...
2018-12-19
正待古蹟辦評級的上環城皇街長石梯，日前一夜變身，遭工程人員在每一級梯邊髹上黃線，附近居民睇見眼怨，保育團體怒斥破壞了社區懷舊氛圍，涉事的路政署即時停工，但要還原石梯，「手尾」相當長，事件反映部門缺乏保護社區故有風貌的意識，日後進行社區工程，須引以為鑑。 城皇街長石梯由花崗岩建成，有過百年歷史，旁邊樹牆甚有本土氣息，雖未被列為古蹟，但已成地標，吸引港人閒時到訪，也有不少外地旅客到來拍照留念。好好的一條懷舊石梯，在香港已愈來愈罕有，應受愛惜，但當局稱收到市民投訴，指上落容易跣倒，未經諮詢，就派工程人員為石梯加鋪黃色防滑鋼沙，先斬後奏，已經不該，最弊當作一般工程處理，完全沒顧及對...
2018-12-19
每當出現疑似場地不利後追的偏差時，賽後做功課之難處，在於要在快步速場合判斷是利前置還是利後追。一般來說，看取得前列名次的馬是居前或是後追的佔多數，會有些啟示，不過亦有例外。就像十一月二十八日總場次182的四班泥地一六五○米，該仗頭三段步速比標準快逾1.3秒，理論上是不利前置，然而，最後跑二至四名的馬偏偏就是沿途居頭三位，那是否代表場地不利追的因素蓋過了步速的影響？ 猶幸當日並非只得一場泥地賽，在其後一場183場次三班泥地一哩，頭三段步速比182場次慢了0.65秒，若場地不利追的話，理論上應更加是前置馬的天下，可是莫說頭馬「烽煙四喜」早段包尾，甚至最後跑二、三名的馬，出彎前也...
2018-12-19