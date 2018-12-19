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﻿證監研訊民銀資本失當行為

2018-12-19 列印
　　證監會昨天公佈，在市場失當行為審裁處對民銀資本（1141）（在涉嫌違反披露規定時名為保興資本）展開研訊程序，指其沒有在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息。

  證監會亦在審裁處對保興資本6名前董事展開研訊程序，指他們罔顧後果或疏忽的行為導致該公司涉嫌違反企業披露制度的條文，並指他們於關鍵時間均沒有採取一切合理措施防止涉嫌違規的行為。

　　證監會發現，上述董事於2014年10月透過電郵收到保興資本截至2014年8月底止5個月期間的未經審核綜合管理帳目，顯示保興資本在該5個月期間錄得累計溢利8.38億元，較2013年同期錄得的中期虧損1200萬元有顯著改善，惟保興資本延至2014年11月公佈中期業績盈利預告的公告時，才向公眾公佈其財政表現改善的消息。
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