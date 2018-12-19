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﻿財險聯合體11.56億奪廣州地

2018-12-19 列印
　　中國財險（2328）昨天宣佈，與人保壽險和人保健康組成的聯合體，以掛牌起始價11.56億元（人民幣‧下同），投得廣州市天河區金融城起步區地皮。按照該公司投資比例58%計算，該公司應支付的土地使用權出讓價款約6.7億元。

  中國財險、人保壽險及人保健康均為中國人民保險集團（1339）的非全資子公司。早在12月3日，中國財險就公佈，三方已經簽訂聯合競買協議聯合競買土地的關連交易。昨日公告顯示，三者已與廣州公共資源交易中心簽訂了成交確認書，並與該宗地出讓方簽訂了國有建設用地使用權出讓合同。

  根據出讓合同，出讓價款應於出讓合同簽訂之日起30日內一次過以現金付清，競買保證金抵作出讓價款。
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