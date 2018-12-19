﻿中環IFC外望——港航爆跳船潮 鄧竟成辭副主席

今年1月起獲委任為香港航空董事及副主席的前警務處處長鄧竟成，上月初靜悄悄離任香港航空副主席職位，公司此前未有任何公佈。鄧竟成回覆傳媒查詢時承認，在較早時間已辭去香港航空的全職職務。



香港航空方面表示，鄧竟成其實已於11月20日辭任副主席。不過香港航空唔係上市公司，高層變動亦無必要向外界詳細交代。



鄧竟成表示，離任理由是「想留多啲時間畀自己」，因個人有很多其他公務工作，如郊野公園及海岸公園委員會主席、新聞博覽館董事等，直言「忙過做警察」。



事實上，香港航空今年下半年先後有五名董事接連「跳船」，據查冊資料顯示，目前公司董事職位一共有9人，其中，惹琼巴、鍾國頌、崔英旭及蒙建強分別於7月、8月、10月及11月已相繼辭任公司董事一職，另於9月1日新委任一名新董事侯偉。



香港航空本月5日亦遞交「更改公司秘書及董事通知書」予查冊中心，有關文件正待辦理，相信是交代鄧竟成辭任董事一事。



美團傳夥瑞幸咖啡推外賣服務



美團點評（3690）據報將與瑞幸咖啡（Luckin Coffee）合作，推出外送服務。《南華早報》引述消息報道，美團點評將與瑞幸咖啡合作，若合作落實，用戶將能夠在中國逾20個城市的美團外賣應用程式上，訂購瑞幸咖啡的產品。



此前，星巴克（Starbucks）宣佈，通過應用阿里巴巴的技術，開設首家虛擬門店，並通過中國外賣平台餓了麼，為星巴克在中國內地30個城市的2000家門店提供外送服務。



美團發言人不予置評，瑞幸咖啡則未有回覆。



高瞻