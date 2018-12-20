﻿儲局調高利率四分一厘 美明年料加息兩次

美國聯儲局公開巿場委員會結束今年最後一次息口會議，一致決定加息四分一厘，是今年第四次加息。聯邦基金利率的目標範圍加到二點二五至二點五厘，是二○○八年以來最高，反映美國經濟持續強勁。消息公佈後，美股大幅下挫，由早段升200點轉為急挫255點。



儲局會後聲明指，美國勞工巿場繼續增強，經濟活動強勁上升，失業率保持低位。聯儲局可能進一步漸進加息。但局方同時發表的預測顯示，明年只會加息兩次，較九月時的預測少一次，後年的加息次數維持在一次。



儲局不理特朗普警告



特朗普連日批評美聯儲今年的加息行動，指加息削弱其刺激經濟的成效。本周二，特朗普剛警告美聯儲不應再犯另一次錯誤。美國是次加息或會激怒白宮。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報23419點，跌255點；納斯達克指數報6669點，跌114點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.09港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見297.93港元，較香港收市價跌5.07港元；港股ADR折合恒指報25757點，跌107點。



中美貿易氣氛改善，美國財長努欽表示，中美官員近期曾經通電話，計劃在下月舉行會議，尋求化解貿易戰。不過，經濟放緩的憂慮不減，聯儲局前主席格林斯潘接受訪問時表示，牛市已經結束，更警告投資者股市調整將會很痛苦。



主要股份FAANG造好，其中Alphabet及Netflix升幅超過2%；兩大製藥巨頭美國輝瑞與英國葛蘭素宣佈，將各自的消費保健業務合併為合資公司，葛蘭素股價升近4%。



聯邦快遞調低2019年度盈利預測，由每股17.2至17.8美元，下調至15.5至16.6美元，股價插水近一成。



歐洲方面，歐盟公佈英國在無協議下硬脫歐的14項對策，就金融、海關、航空交通，以至氣候等可能出現的混亂局面作出相應政策。歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯表示，措施是希望限制英國硬脫歐帶來的傷害，但不能替代脫歐協議及作為歐盟成員國的好處。此外，意大利就明年預算案與歐盟達成初步協議，意大利同意將明年度財政赤字佔GDP，由原本規劃的2.4%，收緊至2.04%。



據利率期貨預測，美聯儲今次加息後將一直按兵不動，而明年12月再次加息機會只得三成半，亦即預期明年全年不再加息。目前市場推測，聯儲局或會在議息聲明刪除「逐步加息」措辭，而官員最新預期明年加息次數亦可能減至兩次。



渣打香港亞太區金融市場主管兼董事總經理陳銘僑認為，由於美國經濟強勁，故料今次加息機會很大，但因外圍不穩，美聯儲明年將趨向審慎，未來亦較偏向鴿派。香港方面，他指雖然近期港元拆息持續上升，但撇除年結因素，以一個月拆息為例，應在兩厘以下，故本港沒條件加息。



