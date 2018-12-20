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﻿人行定向減息 放水千億

2018-12-20 列印
  美聯儲公佈議息結果前夕，人民銀行昨晚率先意外「定向降息」，以放水救中小企及民營經濟！人民銀行稱，合資格的金融機構可向人民銀行申請新資金額度，年借貸利率再降幅15點子（即0.15厘），為金融機構增加流動性。同時，央行再推再貸款和再貼現額度1000億元（人民幣，下同），這也是今年內第三次以再貸款「泵水」。面對經濟下行局面，人行雙管齊下，組合式出招放水谷經濟。

　　人民銀行為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度，決定創設定向中期借貸便利（TMLF），會根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。人行稱，支持實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行可提出申請。
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