人民銀行為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度，決定創設定向中期借貸便利（TMLF），會根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。人行稱，支持實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行可提出申請。
人行定向減息 放水千億
人民銀行為加大對小微企業、民營企業的金融支持力度，決定創設定向中期借貸便利（TMLF），會根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。人行稱，支持實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行可提出申請。
六大酷刑虐女童 拳打 燒腿 捏陰女同志情侶
一名母親在獄中認識兩名吸毒女同志，出獄之後把四歲女兒交兩人託管，女童被指說謊而慘遭虐打，包括拳打臉部，遍體鱗傷，又被打火機燒腿部，陰部被捏，以致半昏迷、肺炎、敗血性休克，及右眼出血等。兩名女被告承認一...
2018-12-20
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中方續向美採購大豆 中美協商分歧副部級今通話
中美達成暫不加新關稅的共識，並且展開九十天的談判，爭取在明年三月一日達成解決方案。中國釋出善意，根據路透社引述消息指，中國繼續恢復向美國購買大豆。 中國商務部網站昨天發佈消息，中美今天舉行經貿問題副部級通話，就雙方關心的問題進行溝通。美國財長努欽（Steven Mnuchin）接受彭博訪問時表示，華府與北京計劃一月進行會談，以針對貿易議題「達成協議」。 努欽：華府與京擬一月會談 努欽表示，美中雙方最近數周曾數度透過電話對話，並計劃舉行進一步的正式會談。他接受彭博訪問時表示，「我們正在確認數場會議的後勤工作，我們決心確保我們能妥善利用時間，試圖解決這個問題」，美中雙方現在都把...
2018-12-20
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遭法官嚴詞狠批「賣國」 弗林作假證供押後判刑
美國前國家安全顧問弗林在通俄調查中作假證供案，原定周二判刑，聯邦法官沙利文嚴詞斥責弗林出賣國家，行為可惡，足以判監，但最後應弗林律師的要求押後判刑，讓他繼續配合通俄調查。 沙利文批評弗林在還是特朗普競選團隊成員，並即將出任國家安全顧問之際，同時是未經註冊的外國代理人，為土耳其當說客，行為出賣了國家，行為可惡，令人反感和鄙視。他對弗林表示：「可以這麼說，你出賣自己的國家。我不會隱藏我的反感，以及對這種犯罪行為的鄙視。」 他亦斥責弗林同時向白宮高層官員說謊，導致白宮誤導公眾。沙利文甚至一度詢問檢察官能否控告弗林叛國。 沙利文最後給弗林兩個選擇：現在就接受可能很嚴厲的刑罰...
2018-12-20
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尚巒頂層特色戶 1.6億沽呎價新高
豪宅頻錄交投，市場指，大坑尚巒（見圖）頂層特色戶，面積約2367方呎，新近以公司股權轉讓形式易手，成交價約1.6億，呎價67596元，創該盤呎價新高紀錄。 中原高級分區經理黃雪飛稱，西半山寧養臺B座高...
2018-12-20
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儲局調高利率四分一厘 美明年料加息兩次
美國聯儲局公開巿場委員會結束今年最後一次息口會議，一致決定加息四分一厘，是今年第四次加息。聯邦基金利率的目標範圍加到二點二五至二點五厘，是二○○八年以來最高，反映美國經濟持續強勁。消息公佈後，美股大幅...
2018-12-20
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蘇斯克查任看守領隊 「費Sir團隊」救魔
蘇斯克查成曼聯救火領隊！紅魔周三宣佈娃娃臉殺手將出任看守領隊至本季結束，此子於九六至○七年效力曼聯期間，乃前功勳主帥費格遜得力後備殺手，加上曾任費爵爺副手多年的費倫則會出任看守助教，原教練團成員卡域克也留任，故可說摩連奴下台後，費Sir「出山」撥亂反正。 曼聯周二宣佈解僱主帥摩連奴後，翌日宣佈現執教挪超勁旅莫迪的蘇斯克查出任看守領隊，首戰是周六英超作客本身曾於一四年短暫執教的卡迪夫城。 加利佬：有助團結 娃娃臉殺手○七年於曼聯掛靴後，出任紅魔預備隊主帥，其後返家鄉執教莫迪兩度捧走聯賽錦標，今次以救火領隊身份重返奧脫福即揚言：「曼聯一直在我心中，回來出任這職位真好。」...
2018-12-20
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動感台北 跑入貓空
都市人生活緊張，外遊時總想多點親近自然，早前來到台北，我便選擇前往文山區放空。這個台北市最東南面的地方，十年前建成貓空纜車後，便成為觀光熱點，不過這趟我卻棄乘纜車，改為參加一場越野跑比賽，跑入貓空深處...
2018-12-20
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月尾嫁「生煎包王子」 江若琳拍拖睇中醫Ready生豬仔
30+1嘅江若琳(Elanne)將於本月23日下嫁「生煎包王子」蕭潤邦(Oscar)。屆時將有逾30位星級兄弟姊妹團，星光熠熠O架！日前晚上，本報喺銅鑼灣巧遇準蕭太，見Elanne獨自在超市掃貨，買咗...
2018-12-20
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社論——港青「畫地為牢」無運行
內地推動粵港澳大灣區發展，打造區域經濟火車頭，吸引港商紛紛落戶區內，各業界亦派員進駐，早佔先機。但一項調查發現，逾四成受訪香港青年未聽過大灣區計劃，不少受訪者不願到廣東工作，出現落差。各界必須正視情況，設法扭轉，以免港青不願外闖而錯失發展機遇。 香港廣東青年總會聯同多個機構發佈第二份粵港澳大灣區青年發展民調報告，在受訪一千三百多名港青當中，有五成六聽過粵港澳大灣區發展計劃，但亦有逾四成多未曾聽聞，比例較去年第一次調查有所改善，但令人擔心的是，認同大灣區發展會為香港帶來機遇的受訪者不足四成四，而不情願往廣東省發展的港青高達四成六。 據調查機構了解，港青故步自封，原因是不熟悉內...
2018-12-20
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順理成章——莫雷拉處境有別
騎師王這玩意有別於其他玩法，首先它不是彩池制，沒有訂明抽水比率，但實際卻是抽了所謂的「暗水」。而賠率由馬會所訂，派彩時是根據投注時的賠率計算。當然有人會很喜歡這類固定賠率的玩法，例如認為哪位騎師的贏面較大，亦見投注時的賠率值博，就會押上注碼。由於馬會一直沒有公佈騎師王的投注額，所以至今都未能得知有否增長。坊間有些揣測，每個賽日騎師王的投注額大約是數百萬元；如是者，拿它來跟現時無多寶時的三T比較，已算不俗。 還記得大前季有段時期，莫雷拉經常在騎師王長期連勝，即使不時僅得雞肋回報，但仍有不少人士願意以大博小。無疑上兩季他已較少長期封王，但依然經常成為騎師王的大熱。 今季莫雷拉以...
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