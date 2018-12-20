電訊商掀頻譜爭奪戰 溢價三成電訊股捱沽

900兆赫及1800兆赫頻帶內200兆赫頻譜的現有指配期將於2020年11月至2021年9月屆滿，需要重新分配，其中1800兆赫頻帶內80兆赫以行政方式指配，四間電訊商各有20兆赫，其餘70兆赫通過拍賣分配；900兆赫頻帶內的50兆赫全以拍賣分配。
拍賣價格高於預期兩成
是次拍賣底價為每兆赫3800萬元，拍賣120兆赫即合共45.6億元，最終成交價為60億元，高於市場預期。拍賣結果塵埃落定，計及兩個頻帶，香港電訊持有頻譜將會由89.4兆赫減至60兆赫。
其餘三間電訊商持有頻譜都增加，和電香港持有頻譜將由39.8兆赫微增至40兆赫；數碼通持有頻譜將由43兆赫增至50兆赫；中移香港進帳最大，持有頻譜將由26.4兆赫增至50兆赫。
摩根士丹利發表研究報告，指頻譜拍賣價格高於預期20%，認為是中移香港進取競投，導致溢價高於預期。該行指，香港電訊開支較預期低8%，數碼通及和電香港購買頻譜總成本，分別高於預期4%及7%，相等於對市值有0.8個百分點影響。中移香港使費較預期高71%，雖然早已預計該公司會進取競投，但結果仍超出預期。
此外，國泰君安發表報告看好中移動，該行指出，提速降費政策及流量漫遊費取消對中移動的每月每戶收入（ARPU）帶來壓力，令集團首三季業績略低於預期。不過，隨著影片流量爆炸性增長，加上物聯網發展與雲網融合，以及5G收費模式更靈活，預計可為中移動等中資電訊商提供新機遇，重申對其「收集」評級，目標價82.5元。