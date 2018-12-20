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深圳減按息 內房股齊升

2018-12-20 列印
　　內地長達兩年的樓市調控終於出現逆轉。山東省菏澤市住建局接連發文，決定取消新購住房限制轉讓措施，這是內地自2016年9月進入樓市調控以來，全國首個取消「限購令」的城市，消息引起關注。

　　山東省住建廳表示，相關文件未報備省廳，要求菏澤住建局盡快進行解讀和回應。不過，截至昨日晚間，省住建廳並未叫停取消「限購令」政策。另外，昨日更傳出深圳多間銀行減按揭息率，齊齊出維穩樓市。

　　市場預測內地樓市調控出現鬆綁，受消息刺激，昨日中港股市內房板塊大漲，尤其是主要佈局三四線城市的內房企業。其中華潤置地（1109）收漲1.68%，報30.25元；綠城中國（3900）收漲2.74%，報5.63元。另外，A股多隻地產股亦漲停板。

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