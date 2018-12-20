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靜候議息 港股升51點

2018-12-20 列印
　　市場靜待聯儲局凌晨公佈議息結果及會後的議息聲明，大市觀望氣氛濃厚，港股昨日牛皮靠穩，恒指全日波幅僅141點，受制於50天線（25908），收報25865點，升51點，結束連續三個交易日跌勢。

　　美國財長姆欽透露，中美雙方經過數次電話會議，爭取在明年3月1日關稅休戰期限前達成貿易協議，兩國計劃下月初就貿易議題舉行會談。恒指高開46點後，一度倒跌30點至25784點，為全日低位，其後窄幅上落，高見25925點，升111點。恒指收報25865點，升51點；國指則錄得四連跌，收報10195點，跌34點。大市全日成交571億元。

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