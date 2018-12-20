蒼南儀表捲土重來 集資減六成籌3.3億

浙江蒼南儀表曾在6月底招股，計劃於7月13日掛牌。惟有消息指出，因有大客臨時抽飛，導致國際配售認購不足，該公司因此取消上市計劃。浙江蒼南儀表當時回覆傳媒稱，鑑於香港資本市場氛圍，是次IPO未實現發行人及投資者最大利益，因此決定取消上市。當時該公司以每股37.1至51.9元招股，發行1729.67萬股，最多集資8.98億元。
根據浙江蒼南儀表更新後的招股書披露，該公司上半年收入2.5億元（人民幣，下同），按年升4.16%；毛利1.71億元，按年微跌0.9%；毛利率68.5%，下跌3.5個百分點。期內利潤為7116.4萬元，跌7.23%。
另外，香港公開發售僅獲23%認購的亞信科技（1675）昨日掛牌，開報10.5元，平發售價，惟已是全日高位，低位見9.86元，跌6.1%。午後跌幅收窄，收報10.02元，每手400股，帳面蝕192元。
另一方面，內地物業發展商萬城控股（2892）今日首掛。該公司昨日公佈招股結果，以招股中間價每股1.2元定價，集資淨額約1.91億元。本港公開發售部份認購不足，僅獲83%認購，未獲認購股份重新分配至國際配售部份。該股在耀才及輝立暗盤均收報1.25元，升4.17%，每手2000股，帳面賺100元。