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蒼南儀表捲土重來 集資減六成籌3.3億

2018-12-20 列印
■浙江蒼南儀表曾於6月底招股，惟最終取消。資料圖片
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　　今年7月在招股後終止上市的內地工業及商用燃氣流量計製造商浙江蒼南儀表（1743）捲土重來，更大幅劈價逾六成招股，集資額因而大減63%，最多籌3.27億元，招股價亦由原本最多每股51.9元，大削至每股13.5至18.9元。每手200股，入場費3818.09元。

        浙江蒼南儀表曾在6月底招股，計劃於7月13日掛牌。惟有消息指出，因有大客臨時抽飛，導致國際配售認購不足，該公司因此取消上市計劃。浙江蒼南儀表當時回覆傳媒稱，鑑於香港資本市場氛圍，是次IPO未實現發行人及投資者最大利益，因此決定取消上市。當時該公司以每股37.1至51.9元招股，發行1729.67萬股，最多集資8.98億元。

　　根據浙江蒼南儀表更新後的招股書披露，該公司上半年收入2.5億元（人民幣，下同），按年升4.16%；毛利1.71億元，按年微跌0.9%；毛利率68.5%，下跌3.5個百分點。期內利潤為7116.4萬元，跌7.23%。

　　另外，香港公開發售僅獲23%認購的亞信科技（1675）昨日掛牌，開報10.5元，平發售價，惟已是全日高位，低位見9.86元，跌6.1%。午後跌幅收窄，收報10.02元，每手400股，帳面蝕192元。

　　另一方面，內地物業發展商萬城控股（2892）今日首掛。該公司昨日公佈招股結果，以招股中間價每股1.2元定價，集資淨額約1.91億元。本港公開發售部份認購不足，僅獲83%認購，未獲認購股份重新分配至國際配售部份。該股在耀才及輝立暗盤均收報1.25元，升4.17%，每手2000股，帳面賺100元。

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