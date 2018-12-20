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港匯徘徊7.82 一月拆息探高位

2018-12-20 列印
　　在美國公佈議息結果前夕，港匯昨日維持在7.82水平徘徊；港元拆息則個別發展，橫跨至年底的兩星期拆息，扯緊至2.57厘以上，一個月拆息亦繼續創逾10年新高，但隔夜拆息連續第二日回軟。

　　有銀行界指出，現時拆息水平已高於H按的封頂息率，相信個別銀行在顧及盈利考慮後，有逼切性再上調最優惠利率（P）0.125厘。

　　據財資市場公會數據顯示，港元拆息昨日個別發展，其中三個月拆息輕微回落，終止三星期升勢，昨日報2.43339厘；隔夜及一星期拆息亦回軟，前者昨日報0.77893厘。

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