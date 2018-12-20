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梁伯韜：上市改革難言成功與否

2018-12-20 列印
　　上市公司商會主席梁伯韜表示，本港上市改革是否成功，現時不宜太早下定論。他認為，近期新經濟企業股價只是受市場波動影響，並非制度問題。

　　他指出，內地獨角獸企業在一級市場融資條件不差，因此押後上市計劃，但相信市況好轉時遲早會上市。明年本港新股集資減低是合理預期，因為高基數效應。他認為，明年大市仍有不明朗因素，市場將持續波動，但由中長線投資角度來看，本港股市接近見底，或是投資良機。

　　他稱，內地推出科創板雖然帶來競爭，但中國經濟體巨大，需要多於一個資本市場，香港及內地有不同條件及優勢，最重要是做好自己。

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