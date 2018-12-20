﻿中環IFC外望——長江員工報佳音 李澤鉅親臨打氣

臨近聖誕新年，好多中環人已經部署旅遊大計，節日氣氛濃厚。而喺長江集團中心，噚日午飯時間亦都特別熱鬧。



事緣由長江集團員工同租戶職員組成嘅「長江活水」報佳音團隊，今年已經係第五年喺長江集團中心大堂舉行聖誕報佳音活動，宣揚聖誕節信息。長江集團主席李澤鉅仲親自現身捧場打氣，最後仲同與報佳音團隊合照，場面溫馨。



今年其中一首祝福歌曲係「愛可以再更多一點點」，歌詞提到「不要埋藏在心裏，把愛說出來，不要默默在一旁，把愛活出來，愛可以再更多一點點……」，喺普天同慶嘅聖誕佳節真係別具意義。



今明兩日仲有得聽



如果有興趣欣賞佢哋報佳音嘅市民，唔駛怕「走寶」，因為喺今日同聽日，仲有兩場報佳音活動，「長江活水」報佳音團隊歡迎其他人到場感受愛同溫暖，同埋互相送上祝福。



港人留2.9年收入作退休儲蓄



宏利公佈投資者意向指數調查結果，顯示港人平均擁有2.9年現時個人收入的退休儲蓄金額，與亞洲平均水平相若，但退休儲蓄差額相當於12.5年的個人收入，為亞洲區第二高。



調查發現，55%香港受訪者從事或考慮從事數碼化全職或兼職工作，當中過半數於網上尋求工作機會或於網上銷售，32%希望以網上分享以及分享文字或影音內容，吸引觀眾並獲得收益，21%則致力成為網紅或意見領袖。



在從事數碼化全職工作的人士中，67%希望獲取更多有關財務管理及收入再投資的資訊和建議；62%則認為收入變得不穩定，需要增加退休儲備；47%的人士對缺乏收入穩定性及保險保障表示擔憂。



近八成望退休續工作



香港數碼化工作兼職者賺取收入佔總收入16%，他們希望日後比率可提升至26%。調查又指，78%受訪者希望退休後繼續從事全職及兼職工作，當中52%希望維持或提升生活水平。



高瞻