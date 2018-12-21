拒簽臨時開支法案 政府瀕關門 特朗普搞局 杜指曾挫650點

本港大型銀行資金仍充裕，無視美國聯儲局再加息四分一厘，三大發鈔行和恒生昨日皆維持最優惠利率（P）不變，暫時亦未見有中小行進取主動加息。銀行界指，個別中小行有加息壓力，但為免流失客戶，不敢貿然加息。金管局總裁陳德霖則重申，港息將逐步跟隨美息正常化，表示「遲啲有資金外流，銀根收緊」，本港加息趨勢將持續。



美股最近連日走勢疲弱，在聯儲局周三加息後，杜指周四持續急挫，納指於交易日內更踏入熊市，較今年最高位已有兩成跌幅。對此，美國財長努欽稱，美息上升拖累股市急挫，已是「徹底地過了頭」。不過，美股周四也受到總統特朗普拒絕簽署一項可避免政府關門的臨時開支法案的消息所累，中段過後跌勢加劇，杜指一度下挫近650點。



美股在加息後即急挫，至昨晚蘋果股價下挫，進一步拖累美股表現。杜指早段最多曾下跌256點報23067點，標普五百指數則跌23點報2483點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報22850點，跌472點；納斯達克指數報6533點，跌103點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.41港元，較香港收市價升0.86港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見297.13港元，較香港收市價跌4.47港元。



陳德霖又表示，本港樓市目前有調整，但下跌幅度相對較細，重申需要更多時間觀察樓市屬短期調整，抑或是進入下行周期。他強調，若確定樓市進入下行周期，可以考慮修訂樓市逆周期措施。他補充，在考慮修訂樓市逆周期措施時，須考慮多方面因素，樓價雖然是重要的指標，但交投量及市場氣氛都需要考慮。



陳德霖：港息將正常化



聯儲局加息後，龍頭行滙豐昨日帶頭宣佈將P維持在五點一二五厘不變，但上調美元儲蓄存款戶口利率，戶口結餘一千美元或以上，年利率由零點二五厘，上調至零點三五厘。至於中銀、渣打和恒生其後都相繼宣佈維持P不變。其餘多家中小行都按兵不動，即使是早前表明對九月只加息八分一厘感到失望的星展香港，昨日都宣佈不加息。市場上維持出現三個P的情況。



考慮修訂逆周期措施



陳德霖表示，銀行加息與否取決於其資金成本，他指目前本港銀行體系資金充裕，「活期存款較多的銀行，資金壓力細啲。」但他強調，本港利率正出現變化，包括反映銀行間資金成本的港元拆息，和港元定存息率都已上升，港息將逐步跟隨美息正常化。他補充，本港經濟基調仍良好，相信可應付加息。



銀行業人士表示，中小型銀行希望加息，但礙於同業競爭激烈，若大行不加息，中小行為免流失客戶，亦不敢貿然加息。