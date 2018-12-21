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人幣輕微受壓 後市料仍穩定

2018-12-21 列印
        在美國聯儲局年內第四次加息前數小時，中國央行意外宣佈創設TMLF（定向中期借貸便利），並對TMLF借貸「定向降息」。受此影響，人民幣小幅受壓，人民幣兌美元周四即期收盤小跌，盤初一度貶近200點子，午後跌幅收窄，官方中間價跌至逾一周新低。整體反應仍在預期範圍內，人民幣大跌可能性有限。

　　分析員稱，中美貨幣政策走向分化，但外匯市場承受能力較強，短期人民幣仍在區間波動。外界繼續關注近期召開的中央經濟工作會議，以及中美談判進程。

　　本周人民幣流動性寬鬆，但跨年資金仍偏緊。追隨聯儲局加息，隔夜美元拆借利率上調。在岸市場人民幣昨收報6.897，跌16點子；中間價設在6.8936，跌67點子。
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