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債券收益率狂飆 市場恐港航違約

2018-12-21 列印
　　近日受到不利傳聞困擾，並有多名董事離職的香港航空，其發行的債券到期收益率急升，其中一筆在明年1月到期的債券，收益率竟然狂飆至接近93厘的水平，反映市場關注該筆債券的違約風險。

　　這筆明年1月20日到期、涉及金額5.5億美元（約43億港元）的債券，其收益率上周已升至接近50厘的高水平。債券收益率如此高，反映投資者擔心香港航空無法償還債券金額，令到債券價格低殘，而收益率亦因此攀升。一般來說，這類收益率奇高的債券被市場視作「垃圾債券」，即是違約風險很高，只適合投機資金參與。

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