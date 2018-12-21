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電能長建7.71億增資英發電公司

2018-12-21 列印
　　電能實業（006）公佈，旗下間接全資附屬公司Superb Year及長江基建（1038）附屬公司，各自認購Sino Task 500股新股，每股作價7.8011萬英鎊（約77.07萬港元），合共涉資7801.1萬英鎊（約7.71億港元）。認購股份事項為Electricity First再融資的一部份，藉以透過股東的新增股權資本將其現有債券再行融資。

　　Sino Task全資附屬公司Electricity First，贖回Superb Year及長建附屬公司各持有3900.55萬英鎊的債券，另加直至贖回日期應計但尚未支付的利息。Superb Year及長建附屬公司各自以贖回應收款項，用作抵銷Sino Task向其發新股的代價，故電能及長建毋須以額外資源認購Sino Task 500股新股。

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