主攻內地酒店管理課程 銀杏跨年招股籌2.5億

四川省高等教育服務供應商中國銀杏（1851）今天起開始招股，招股期橫跨聖誕及元旦假期，長達11.5個交易日，至明年1月11日中午截止招股，相信是近年最長招股期的新股，該公司將於1月18日掛牌。



中國銀杏主席兼行政總裁方功宇指出，酒店管理課程為學校的龍頭專業，看好行業未來的發展前景，酒店人才需求將旺盛；中國銀杏希望在中國酒店管理類別的學院中做到第一，因此在教學模式上將參考國外學校，計劃建立新校區及教學酒店，為教師及學生提供綜合實踐培訓。



中國銀杏的招股價介乎每股1.24元至1.98元，最多集資2.475億元，擬將85%用於建設南溪新校區。該公司財務總監尹智熙表示，新校區預計投資約6億元人民幣，將分階段產生費用，首期預計花費約2.1億元，由是次集資所得支付；第二期剩餘的投資額，計劃以銀行貸款方式支付，可採用資本開支化的方式攤銷財務成本，料對財務影響不是特別大。



該公司執行董事兼聯席公司秘書田濤表示，預期新校區將不遲於明年2月底獲得施工許可證，並在其後18個月內完成首期施工，三年內完工。他續稱，該公司不會採用一般運營酒店的指標去考核新校區內的教學酒店，不追求經濟利潤，但若發展至與國際相若水準，不排除會有「驚喜」。



萬城首掛升5%



昨日首掛的萬城控股（2892）收報1.26元，較發售價1.2元升5%，每手2000股，帳面賺120元。今天續有兩新股首掛。萬咖壹聯（1762）公開發售部份獲2.26倍超額認購，每股定價3.56元，為招股價範圍下限。該股昨日在耀才暗盤收報3.82元，升7.3%。濟豐包裝（1820）公開發售部份獲2.26倍超額認購，每股定價3.56元，為招股價範圍下限。昨日在耀才暗盤收報4.05元，升1.76%



