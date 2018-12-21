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中電信上月4G用戶跑贏兩巨頭

2018-12-21 列印
　　三大中資電訊商已公佈11月份數據，中國聯通（762）及中國移動（941）整體流動用戶及4G用戶的上客量都較10月份放緩，不過中國電信（728）「跑出」，在兩方面都錄按月增長，其中4G用戶11月淨增409萬戶，較10月淨增326萬增加兩成半。

　　中電信流動用戶11月淨增292萬戶至累計近3億戶，較10月淨增283萬增加3.18%；其中4G用戶淨增409萬戶，至累計2.38億戶。有線寬頻用戶方面，11月淨增62萬戶至累計1.45億戶。

　　至於中移動，流動業務淨增客量按月有所放緩，11月淨增267.3萬戶，客戶總數增至9.22億戶。

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