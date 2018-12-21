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李稻葵︰下次金融改革聚焦股市

2018-12-21 列印
　　人民銀行貨幣政策委員會前委員、清華大學教授李稻葵昨日出席一個論壇時表示，下一步金融改革可能要從只關心銀行的穩定性轉向關心股市，在法制方面打好股市的基礎。更指近年對擾亂股市的判刑較過往衝擊銀行的判刑為輕，導致「監管不到位，司法不到位，難怪股市搞不好」。

　　李稻葵指出，過去40年，中國按照國際上通用的計算方法，沒有出現金融危機，因為過去40年各級政府在這個問題上高度謹慎，比如說任何有可能衝擊銀行穩定性的案件，可以判到死刑。

  然而，近年案例顯示，對於擾亂股市最多判8年，李稻葵直言「監管不到位，司法不到位，難怪股市搞不好」，更指國外對股市的審判非常嚴厲，經常可以終身監禁。

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