中環IFC外望——內地遊客最愛食翠華？

美團點評（3690）調查發現，港珠澳大橋開通後，珠海來港遊客大增，又話旅客行程較即興，習慣「邊走邊訂」餐廳或門票。以在美團瀏覽次數來說，旅客普遍喜愛本港茶餐廳，至於十大熱門餐廳中，首三位為翠華（1314）、池記及一蘭拉麵。



美團點評調查係用資料庫統計所得，喺香港有500萬以上用戶，並有100多萬個評價，主要係內地年輕女性旅客使用。調查將港珠澳大橋開通前後一個月旅客按年增幅比較，發現珠海旅客最多，由47%增至大橋開通後的123%；中山及江門亦分別上升25及9個百分點。而今年以來使用美團赴港旅客中，超過35%來自廣東。



大橋通車增珠海旅客



調查又發現，92%遊客喺香港先領取手機購物券，71%人即日訂餐同消費，亦有55%當日先購買景點門票。美團點評境外度假業務部商業化負責人賀晟表示，愈來愈多內地遊客即興決定行程，建議商戶可為佢哋制訂服務。



「小黃車」創辦人遭限制消費



據中國執行信息公開網披露，12月4日，法院對東峽大通（北京）管理諮詢有限公司作出「限制消費令」，該公司和ofo創辦人戴威不得坐飛機、火車軟臥等，不能在星級賓館等場合消費，不能買房買車旅遊等。



東峽大通（北京）管理諮詢是ofo小黃車的運營主體。10月下旬，東峽大通（北京）管理諮詢更換法人代表，戴威不再擔任該公司法人代表，由陳正江接替。



近日大批用戶聚集於ofo位於北京中關村的互聯網金融中心總部樓下，辦理退押金手續，據報申請退押金用戶已突破1000萬人，若以每名用戶最低99元（人民幣，下同）按金計算，待退按金總額至少9.9億元。



高瞻