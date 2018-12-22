﻿遊戲復批騰訊領航 恒指拗腰升129點

國指曾跌穿一萬關口，但見9922點低位後回升，收報10100點，升10點，中止五連跌。大市成交金額增至912億元。
騰訊彈4.5%報315.2元
2018年度中國遊戲產業年會在海南省海口市召開，中宣部出版局副局長馮士新在會上表示，首批送審遊戲已經完成審核。騰訊低見297元後回升，收彈4.51%，報315.2元。其他遊戲股方面，指尖悅動（6860）飆9.88%，報1.89元；創夢天地（1119）升8.33%，報6.24元。新經濟股亦有進帳，小米（1810）收升4.59%，報13.68元；美團（3690）收升4.57%，報46.9元。
隔晚油價急跌，中石油（857）創逾一年低位，收跌1.41%，報4.88元；中石化（386）收跌0.83%，報6.01元；中海油（883）收跌0.34%，報11.68元。
中石油見一年低位
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，中央鬆綁內地遊戲審批，對遊戲股短期有一定刺激作用，可是，他表示內地放寬遊戲審批的同時，政府或會限制遊戲對企業所帶來利潤，長遠來看，對於以遊戲為收入來源的遊戲股，是一個利淡的因素。沈慶洪續稱，近期整體投資氣氛不太理想，大市交投淡靜，而且不明朗因素仍然困擾市場，不排除恒指短期或下試更低水平。