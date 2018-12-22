﻿遊戲復批騰訊領航 恒指拗腰升129點

華為副董事長孟晚舟於當地十二月一日在加拿大溫哥華應美國要求被拘留，十二日獲准保釋後，內地媒體再披露孟晚舟有寫日記的習慣，孟晚舟在獲保釋後十九日寫的一則日記披露了她在法庭首次落淚的幕後原因。 近日日本東京一名市民向華為發出一封聲援信，稱孟晚舟事件對他來說並不是一件可以袖手旁觀的事情。因為華為曾經在日本地震時伸出過援手。信中寫道在二○一一年東日本大地震期間，當其他公司都在忙着撤退時，只有華為在危險沒有消除的情況下，毅然進入災區，抓緊搶修被地震損壞的通訊設施。 孟晚舟在日記形容「人間自有真情在，當自己遇到危難的時候，才知道曾經被這麼多的陌生人關愛着」。她又引述律師說從業...

2018-12-22