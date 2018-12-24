﻿儲蓄壽險保證回報偏低

為了迫自己儲錢，不少人會買儲蓄壽險。保險代理在推銷這類保單時，標榜在供款期後，保單回報可達數倍之高，驟聽似乎非常吸引。有精算師表示，保險公司以紅利及滾存利率推算回報，「令人感覺上回報好好」，但兩者皆屬非保證；在最實際的保證回報部份「供30年可能都是得1厘左右」。



保險產品比較平台10Life創辦人之一兼精算師倫凱恩稱，大部份長年期的儲蓄壽險產品，其保證回報部份都偏低，主要賣點以非保證部份吸引人投保。本報比較市場上的儲蓄壽險，以保誠的特級「雋陞」儲蓄保障計劃II為例，以月供約1500元，供款期8年計，總繳付保費約14.8萬元。若單以保證回報計，需要33年後才大致回本。不過，計及紅利派發後，在保單的第9年，不但止回本，且多賺逾5000元。



在解讀非保證部份時，倫凱恩指出，不同保險公司的計法也會有不同，包括以紅利率或滾存息率等推算回報。以滾存息率為例，10Life創辦人之一倫沛然解釋說：「（保險公司）計呢條數，是假設你投入的保費和紅利一直不斷滾存，表面看到的回報當然會好大，但只要中間曾經提取過紅利已經會嚴重影響回報。」



雖然保險業去年開始實施「GN16」，要求保險公司須公佈分紅保單的紅利實現率及過往派息紀錄。倫沛然認為，對投保者而言實際比較作用有限，「好似買股票，過去表現不表示將來回報，正如三年前有誰估計到會出現中美貿易戰。」



宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道回覆本報指，壽險公司於計算每張分紅保單的預期紅利時，會把相類保單的過往經驗及未來的可能發展納入考量，從而審慎地作出不同的長遠假設。宏利亦會緊貼市場走勢，積極檢討旗下產品設計，包括保證及非保證回報。