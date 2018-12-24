﻿年底有望重越26000關 2019年港股料仍波動

上周美股持續波動，隨聯儲局議息聲明指，明年將有機會加息兩次，被市場解讀為經濟增長放緩，令美股連跌3日。美國紐約聯邦準備銀行總裁兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯於上周五表示，願意聽取市場聲音，重新評估對經濟看法，刺激美股反彈，道指一度升380點。惟最終因總統特朗普與國會就邊境圍牆撥款的談判失敗，聯邦政府上周末起部份部門暫停運作，市場氣氛回歸悲觀，加劇美股跌勢。杜指倒跌1.8%，以全日高位計跌幅更達800點，收報22445點。標普指數跌2.06%；納指跌近3%。
上周五美股暴跌
受美股連累，周五恒指夜期一度急跌230點，收報25650點，比周五收市低水7點。美國預託證券（ADR）港股比例指數收報25416點，比周五恒指收市低336點。騰訊（700）ADR折合報309.71港元，比周五港股跌1.74%。
鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，因假期前夕，港股今日半日市，料恒指初段受上周美股跌幅拖累，略有回吐，估計不會出現大幅波動。但由於中國內地不放聖誕假，料港股本周假期後表現，將主要跟隨A股走勢。她預期，恒指今年收爐將介乎25300點至26300水平，認為打破恒指今年以來低位24585點的機會不大。
中短期內，熊麗萍認為港股走勢仍有不少波幅，惟指受美國影響不大，相反更為被內地市況所牽動。她指出，內地剛結束的中央經濟會議內容顯示，雖然中國來年經濟發展存在不少變數，但政策普遍傾向就業和投資，對港股的影響並非一面賭，投資者應審慎觀察。