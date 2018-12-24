﻿攻海外資產配置服務 「理享家」明春來港上市

「理享家」有意於明年三月來港上市，這間公司在內地經營海外資產配置服務平台。曾參與本港首隻「同股不同權」小米（1810）上市前的股份投資，因此，該公司創辦人及行政總裁朱超活躍於各大型新股推介場合，在本報專訪時指出，內地人透過海外資產管理配置參與新經濟股的IPO已成風氣，更比喻為「第一次食螃蟹」，因首次投資便賺到20%回報，食過翻尋味，遂成炒風。記者 文嘉慧



理享家海外資產於2013年成立，服務對象並非零售散戶，而是向財富管理公司及從業員，提供海外的投資產品及銷售支援服務，包括海外保險、房產、全球移民、新股上市前及新股股權投資、固定收入類產品、港美股、期貨及期權等。



客戶多屬財管公司



港股今年引入「同股不同權」股份，在多隻新經濟股份的IPO（首次公開發售）投資者推介會上，代表理享家的朱超一直非常活躍其中，雖然首隻非同權股小米（1810）令不少股民損手，但朱超形容，他所代表的小米投資者是「第一波嘗螃蟹」的人。



「對我來說，海外資產管理一是投資機會，二是整個風炒起來。從小米開始，各式各樣投入了2億美元，小米的客戶是第一波嘗螃蟹的，意思是大家都沒吃過，找個人吃一吓，吃到了的人覺得確實是能賺錢的，接下來他們的參與熱情就非常高了。」



朱超直言，投資小米的專項基金（SP）賺了20%。採訪時為美團（3690）和海底撈（6862）即將招股，他當時透露，會分別投入2000萬美元至1億美元。所謂專項基金（SP），即投資一個比較大型的項目所單獨成立的基金，並且以錨定（anchor investment）投資為主，即在IPO中專門針對散戶這種沒有銷定期的額度，故投資者隨時可離場。



小米招股價為17元，上市後兩星期內升至21.55元，較上市價高26.76%，亦是上市至今最高價，其後一直徘徊在上市價或以下，至今平均價為15.5元，現報13.68元，低上市價近20%。