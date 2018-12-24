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﻿看淡聖誕銷售 珠寶商紛推促銷

2018-12-24 列印
　　聖誕佳節一向是傳統消費旺季，但今年港股走勢反覆下行、樓市亦交投淡靜，在眾多不明朗因素影響下，難免影響消費氣氛。多家珠寶商看淡今年聖誕銷售表現，紛紛推出促銷活動，預計整體銷售額增幅會有所放緩，對明年第一季銷售表現的看法亦傾向保守。

　　周生生（116）大中華區營運總經理劉克斌估計，聖誕期間的店舖人流會有輕微增長，而今年首三季的營業額均按年有雙位數增長，料第四季及聖誕期間整體營業額仍有低單位數增長，惟對明年第一季表現看法較保守。由於內地沒有聖誕假期，故聖誕節一向不是內地客來港旺季，劉克斌則指出，近年香港旅遊發展局舉辦不少聖誕活動及表演，吸引更多內地旅客來港感受聖誕氣氛，故即使內地並無聖誕假期，內地旅客的消費仍佔一定比例。
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