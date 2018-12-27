﻿聖誕銷情旺 亞馬遜勁彈4% 杜指爆升逾600點

美股周三繼續大幅波動，早段一度由升轉跌，中段開始發力大漲，杜指升幅一度擴大至超過600點。零售及能源股領升。今年美國聖誕購物旺季銷售增長創6年來最高，刺激Wayfair、Kohl's等數家零售商股價大漲逾5%。



美國總統特朗普日前表示，現時是美股撈底時機，以表示對美國經濟信心。美股聖誕假後復市即升，中段買盤大增，大市發力回升。



特朗普籲投資者撈底



此外，美股在聖誕假後復市，杜指早段反彈逾200點，油價上漲。科技股集體上漲，Twitter、亞馬遜漲逾4%；Facebook漲近4%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報22440點，升648點；納斯達克指數報6.430點，升237點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.66港元，較香港收市價跌0.49港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見73.50港元，較香港收市價跌0.50港元。



油價上升，紐約期油每桶報43.69美元，升1.16美元；倫敦布蘭特期油報51.2美元，升0.73美元。上證指數昨日收報2498點，跌7點或0.3%；深成指數收報7289點，跌43點或0.6%；滬深300指數收報3002點，跌15點或0.5%；創業板指數收報1264點，跌9點或0.7%。



上證失守2500關



第一上海首席策略師葉尚志表示，過往港股並無完全跟隨外圍下跌，料未來外圍行情對港股拖累會再浮現，估計今日港股有機會低開300至400點。他認為，近日股市成交量偏低，主要受聖誕假期節日氣氛影響，假如港股未來有更大幅調整，或能吸引更多資金入市，刺激成交量。



葉尚志表示，過去三個月港股表現上上落落，仍未算太差，處於階段性平衡狀態，現時A股走勢掉頭向下、美股亦未見明朗，相信對港股後市有一定壓力，料恒指短期於25000至25300點有支持。他坦言，2018年困擾港股的消息，至今仍未完全解決或消化，市場投資情緒悲觀，對新消息傾向從負面角度解讀，故對明年開局有一定影響。



明年開局未言樂觀



耀才證券研究部總監植耀輝則指出，過去兩日外圍股市行情未如理想，美股更充斥負面情緒，休市兩日的港股今日表現難免較差，若美股表現持續疲弱，港股今日有機會低開200至300點。2018年港股尚餘幾個交易日，植耀輝相信，在近日投資情緒低迷氣氛下，港股成交量將持續偏低，情況甚至會持續至明年初，因市場存在較多不明朗因素及負面情緒，預計投資者將繼續持審慎態度。