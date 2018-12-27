  • 2018年12月27日 星期四
  • 19º
  • 84%
熱門： 曾志偉遇車禍新智能身分證李志恒回顧2018何雁詩

日報新聞 > 財經

﻿美匯回穩 日圓穩站七算

2018-12-27 列印
　　美國總統特朗普日前表示，現時是美股撈底時機，以表示對美國經濟信心，推動美匯指數昨日稍為回穩，曾見96.7點。但市場仍然充斥避險情緒，紐約期金昨日進一步攀升，升穿每盎司1270美元水平，為逾半年高位。日圓雖然終止八連升，但日圓兌美元依然穩守在110水平；每百日圓兌港元穩站七算以上。美匯指數回升，避險貨幣日圓稍微下跌，終止八連升。不過，有外匯策略師認為，市場聚焦股市表現，相信市場仍以避險為主，令美元缺乏上升動力。在避險情緒籠罩下，預期日圓將會是最大的受惠貨幣。

  人民幣匯價則隨美匯指數波動，在岸人民幣昨日收市價，較上日微升39點子，報6.8821，連升第三日兼升至近兩星期高位。然而，隨著美匯指數於傍晚回升，離岸人民幣倒跌，截至昨晚八時，報6.8929，僅升17點子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd