陳峰表示，現階段海航逐步走出困境，見到曙光，他承認海航在高速成長的時期，沒有擺脫野蠻生長問題，由於經驗不足，偏離主業擴展速度太快，心太急想為中國人打造一個世界級航空大集團。
他不諱言，海航在面對外部環境變化中應對不足，自身沒有準備好，出現去年「買買買」，今年「賣賣賣」的情況。
偏離主業擴展過快
陳峰亦提到，中國改革開放四十年，日益走近世界舞台中央，新時代需要弘揚工匠精神，打造享譽世界的中國品牌，急切需要以大國精神成就大國品牌，培育和塑造一大批能夠在全球市場代表中國的國家品牌形象，強調未來將堅定不移「聚焦航空運輸主業，健康發展」，向世界展示中國的大國品牌形象。
另外，海航集團再傳出要減持旗下資產。據《華爾街日報》引述消息人士透露，海航集團正與私募基金Apollo Global Management，洽售電子產品及服務分銷商Ingram Micro。
傳海航售電器分銷商
海航希望以75億美元（約587.1億港元），包括15億美元（約117.4億港元）負債，出售Ingram。雖然Apollo在兩星期前已提出一個收購價，但海航認為出價太低拒絕。Apollo對報道不予置評，海航方面則未作任何回應。
海航集團旗下海航科技（天津天海投資發展）在2016年以60億美元（約469.7億港元）收購Ingram。