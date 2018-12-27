﻿中環IFC外望——摩拜單車傳大裁員三成

今年4月完成賣盤予美團（3690）的共享單車公司摩拜單車，據報將裁員三成。



摩拜單車行政總裁胡瑋煒日前宣佈離職，此後該公司便傳出開始裁員及降低成本的消息。內地媒體《全天候科技》引述摩拜單車管理層指出，裁員確有其事，幅度在30%。據悉，該公司團隊規模近1000人，意味有近300人將離職。



另有員工在社交媒體表示，摩拜單車與美團會優化業務重疊的部門，包括市場、財務、技術部門等，整體裁員比例介乎兩成至三成。



不過，摩拜單車否認裁員的消息，僅稱是正常的業務調整，部份崗位仍在招聘人手。



內地媒體早前引述摩拜單車發佈的內部信稱，胡瑋煒因個人原因辭去該公司行政總裁職位。他在內部信中表示，自己完成了階段性的使命。摩拜的初心一直未變，一切才剛剛開始。每一位摩拜員工，需要長期有耐心，持續做好基本功，並且更好地融入到美團的大組織裏去。



寶尊擬明年攻印尼市場



為客戶提供一站式電商解決方案的寶尊電商，目前在內地市佔率達25%，主要協助國際品牌進入內地不同網購平台。隨著客戶需要，早年亦展開台灣及香港業務。近期集團針對中小企推出產品CASABA，該公司國際業務拓展總經理謝超群表示，產品剛在台灣及香港推出，計劃明年上半年殺入印尼市場。



寶尊提供的解決方案涵蓋不同層面，包括店舖營運、數碼營銷、IT解決方案、倉儲配送及客戶服務。謝超群指，香港租金貴，即使是租用格仔舖內的「格仔」亦愈來愈貴，創業搞小生意的人，可能考慮由網上開始，但營運網店不比做實體店零售簡單。



他稱，內地有不少電商平台，如阿里巴巴旗下天貓、京東、網易考拉及唯品會等，但香港較缺乏網購平台，中小企可自建網站。集團過往協助國際品牌營運電商累積不少經驗，推出CASABA是期望助中小企以合理及較低成本發展網店，吸納新客。CASABA是以月費形式為客戶提供所需軟件、網頁設計式樣等，協助客戶更容易開設及營運網店。



高瞻