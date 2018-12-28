﻿傳美重提對華電訊禁令 周三升幅蒸發一半 杜指一度急挫逾600點

在中國商務部確認中美會在明年1月重啟貿易談判，為貿易戰帶來好消息之際，卻又傳來美國總統特朗普計劃在明年1月簽署行政命令，禁止美國企業採購及使用中國的電訊產品，為中美緊張關係添上新一重陰霾。美國股市亦在中美關係晦明莫辨之間跌宕，在拆禮物日出現「大奇跡日」反彈過千點的美股，昨晚又再下滑，之後跌幅擴大，最多跌超過600點。



至於歐洲三大股市，法、德、英股尾段跌約1%至3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報22513點，跌364點；納斯達克指數報6412點，跌142點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見62.57港元，較香港收市價跌1.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見303.54港元，較香港收市價跌6.06港元；港股ADR折合恒指報25156點，跌322點。



路透社報道，特朗普考慮在新年簽署行政命令，宣告進入「國家緊急情況」，禁止當地企業採購中國華為及中興通訊的電信設備。美國一直認為華為及中興製造的設備可能用來對美國進行間諜活動，市場人士認為美國亦憂慮在發展5G上會落後於中國，故不斷向外宣稱中國電訊產品會帶來威脅，及鼓勵其他國家拒絕使用中國的電訊設備及協助鋪設電訊網絡等基礎設施，而澳洲、日本等國都已採取相應行動，拒絕或不鼓勵採用中國電設產品及設備。



擔心5G落後於中國



不過，中美貿易摩擦下「邊談邊打」的情況仍繼續，另邊廂中美自兩國元首在阿根廷同意「休戰」90日以磋商貿易協議之後，兩國貿易代表團將會進行首次面對面談判。中國商務部發言人高峰表示，雖然美國適逢耶誕假期，但中美磋商工作持續進行，新一輪美中面對面會談，將於明年一月舉行。



美就業市場仍然好景



數據方面，美國新領失業救濟人數持續下跌，在本月22日的一周數字為21.6萬人，下跌約1000人，反映當地就業市場仍然好景。



港股方面，恒指昨高開167點至25818點，隨即升269點高見25920點。可是，午後港股受A股拖累，市場情緒亦轉淡，恒指掉頭倒跌，最多跌204點報25446點，收造25478點，跌172點，全日波幅473點，交投繼續萎縮，報561.9億元。