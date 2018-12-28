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﻿港元拆息抽緊 隔夜見三月高

2018-12-28 列印
  銀行年結在即，本港短息進一步抽緊，隔夜拆息更見三個月以來新高，連同一星期拆息齊升上逾2厘水平，至於港匯則仍然在7.82至7.83間上落。銀行界指，隔夜拆息突然抽高，可能與隔晚美股大升，投資者急急換入港元追貨有關，料隔夜息未必進一步上升。

　　據財資市場公會顯示，港元拆息普遍下跌，僅隔夜及一個月拆息上升，兩者都較上個交易日抽高逾1.3厘，前者報2.63357厘；後者報2.80071厘。

  不過，港元一個月拆息連跌第四日，報2.30795厘，較上日跌約0.04厘；三個月拆息則報2.38893。至於港匯昨日維持在7.82至7.83間上落格局，最弱曾見7.8349。

　　經濟師表示，隔夜拆息向來容易受突發因素而波動，估計昨日隔夜拆息突然抽高，可能與隔晚美股大幅反彈，令短錢息搶高。
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