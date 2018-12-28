﻿優品360今招股籌三億 用六成資金增開72店

本港休閒食品零售商優品360（2360）今天起公開招股，共發售2.5億股股份，招股價介乎每股1元至1.2元，最多集資3億元。每手2000股，入場費2424.18元。力高企業融資為獨家保薦人。



該公司計劃截至2022年3月底止，將會增開76家零售店舖，其中4家由內部資金開設，其餘72家動用此次上市集資所得款，約66.5%作為開店資金。主席兼執行董事林子峰表示，暫未有收購同行的計劃，未來料休閒食品行業仍有很大發展空間，因此會以做好本公司業務為主。他亦指出，公司並非以薄利多銷，往績記錄期間純利率及毛利率均呈上升趨勢。



該公司行政總裁許志群表示，隨著本港經濟的穩步增長，市民收入上升，對休閒食品的需求將會加大，預期2018年至2022年香港休閒食品的市場規模有18億元的上升空間，而優品360將通過店舖擴張計劃及提高同店銷售增長，以擴大市場份額。產品定價方面，許志群表示，將結合多方面因素來決定，包括參考競爭對手的價格進行及時調整，因應不同的節假日及季節推出促銷活動等，希望在毛利率及同店銷售增長之間維持平衡。



對於該公司每筆交易平均消費呈下降趨勢，許志群解釋0，公司成立初期以遊客為主要消費者，至2014年開始開設本地社區店舖並逐步提升所佔比例，而本地客與遊客的消費習慣不同，以致人均消費有下降。



卓越教育（3978）昨日首掛，全天股價表現較為平穩，高見2.42元，低見2.37元，平開平收，報2.4元。



今天有兩隻新股上市。四川能投發展（1713）以每股1.77元定價，接近招股價下限，集資淨額約4.2億元。公開發售部份認購不足，僅獲49%認購，未獲認購的股份重新分配至國際配售部份。該股在輝立暗盤平收，耀才暗盤則收跌3.39%，報1.71元。中油潔能控股（1759）以每股2.8元招股價下限定價，集資淨額約1.186億元。公開發售部份錄得超購6.425倍，一手中籤率為30.05%。該股在輝立暗盤收升1.07%，報2.83元，耀才暗盤則收升0.36%，報2.81元。