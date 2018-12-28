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﻿摩通斥10億與美證監和解

2018-12-28 列印
　　美國證券交易委員會（SEC）就摩根大通不當處理美國預託證券（ADR）交易作出調查，美證監最新公佈，摩通同意支付1.35億美元（約10.53億港元）和解，摩通只是其中一間牽涉濫用預先發行（Pre-release）ADR的銀行或券商，美證監將繼續調查同類事件。

　　美證監表示，調查發現摩通不當提供ADR予券商，即使券商及其客戶並無持有外國股份作支持。這種做法令外國發行人可交易證券的總數增加，並引致不恰當賣空及股息套利等的出現。

　　摩通並沒有承認或否認美證監的調查結果，但同意支付合共1.35億美元。
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