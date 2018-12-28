  • 2018年12月28日 星期五
  • 20º
  • 64%
熱門： 曾志偉智能身分證非洲豬瘟回顧2018李志恒

日報新聞 > 財經

﻿麗豐7.6億人幣投得橫琴商用地

2018-12-28 列印
　　麗新系昨日聯合公告，麗豐（1125）以約7.62億元人民幣投得珠海市橫琴新區一幅文化設施、零售及商業以及商務及金融用地。今次投得土地鄰近麗豐於2013年取得的橫琴創新方項目第一期，第一期項目由麗豐及豐德麗（571）分別持有80%及20%，建築工程目前進展良好，預計於明年完工。

　　麗豐公告披露，今次投得土地位於珠海市橫琴新區藝文二道東側，總地盤面積為14.38萬平方米，地積比率最高為2倍，土地用作文化設施、零售及商業以及商務及金融用途，土地使用權為期50年（作文化設施之用）、40年（作零售及商業之用）及40年（作商務及金融之用）。土地指定用作開發創新方第二期，麗豐已就第二期取得合作夥伴包括皇家馬德里及哈羅國際。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd