﻿哈電獲母企溢價82.4%提私有化

膠污禍害，破壞環境，影響深遠。全球「走塑」意識抬頭，本地食肆為盡社會責任，紛紛加入「走塑」行列。昨天有一間大型連鎖快餐店決定，明年元旦起實行「日日無飲管」，全線分店將不再主動向顧客提供膠飲管。另一大型連鎖快餐店除了不派飲管，近日棄用攪拌膠條，改用木條，進一步向膠餐具說不。飲食業持續「去膠化」，值得鼓勵，但若果沒有廣大顧客的配合，「走塑」亦難以成事。 近年多間大型連鎖快餐店齊齊減用膠餐具，亦有向顧客提供誘因，例如在自助點餐機及手機訂餐程式設有「自攜餐盒」、「自攜杯」及「走飲管」選項，起提示的作用，或者對不用膠餐具的客人提供積分獎賞，點餐可享優惠，均有助減少膠餐具廢物數量，但仍...

2018-12-28