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﻿哈電獲母企溢價82.4%提私有化

2018-12-28 列印
　　哈爾濱電氣（1133）公佈，母公司哈電集團提出私有化建議，以每股4.56元作價，向哈爾濱電氣股東收購全部已發行H股股份，收購價較即最後交易日的收市價2.5元溢價約82.4%，合共收購已發行的6.76億股，要約的最高價值為30.8億元，代價將以現金支付。哈爾濱電氣昨日復牌，消息刺激其股價大升，一度飆升近64%，高見4.09元，收市報3.9元升56%，成交2.76億元。

　　該公司的公告指出，交易完成後哈爾濱電氣將撤銷H股上市地位，哈電集團將不會提高H股收購要約價格。目前哈電集團持有哈電約10.31億股內資股，佔其已發行股本約60.41%，而哈爾濱電氣H股股東於約6.76億股H股中擁有權益，佔已發行股本約39.59%。
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