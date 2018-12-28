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﻿工業企業利潤降　近三年首現倒退

2018-12-28 列印
　　受銷售放緩、價格漲幅回落、成本上升等因素影響，11月工業企業利潤按年下降1.8%，10月份為按年增長3.6%，上月為自2016年以來出現的首次倒退。累計今年前11個月，工業企業利潤按年增長11.8%，增速較首10個月的13.6%放緩1.8個百分點，增幅連跌8個月。數據印證中國工業企業的盈利壓力正在增大，或預示明年工業企業利潤仍面臨較大壓力。

　　據國家統計局昨日發佈的數據顯示，11月工業利潤總額為5947.5億元，按年增速由正轉負，下降1.8%，按月則回落5.4個百分點，為近三年以來首現倒退。國家統計局工業司何平表示，工業生產銷售增速放緩等，是工業企業利潤下降的主要原因。
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