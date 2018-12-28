﻿中環IFC外望——內地80萬實體店 接納港微信錢包

騰訊（700）昨日公佈，旗下儲值支付工具WeChat Pay HK，進一步擴大港人在內地跨境支付功能。將於本月起陸續接入內地逾80萬間實體店舖，包括全國大型超市和食肆，港人可以利用港版微信錢包，以掃二維碼的方式付款。



騰訊指，WeChat Pay HK用戶在支付時，每次交易都會自動將人民幣價格，換算成需支付的港幣金額，暫不會向用戶收取手續費。而除了早前開通的美團點評、滴滴出行等線上商戶外，今次增加接受港版微信錢包的店舖有80萬家。



該80萬間店舖，包括有大型百貨超市，如沃爾瑪、永輝生活及屈臣氏等；以及食肆如海底撈等。而本月起首批跨境支付的內地線下商戶亦經已全面開通，覆蓋衣、食、住、行等生活場景。



目前，由銀聯國際推出港澳版「雲閃付」應用程式，以及中銀香港推出的電子錢包「BoC Pay」亦支援港人在內地跨境支付。銀聯之前指出，內地已有750萬家商店支持該應用程式，其中廣深兩地有39萬家商店支援「雲閃付」服務。



調查指逾半市民料樓價續跌



星之谷調查顯示，55%市民預期樓價在未來半年繼續下跌，當中一成人抱悲觀態度，料仍有三成跌幅。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，近年亢奮的樓市終回歸理性，惟現時未言見底。



星之谷委託港大民研調查，發表《香港市民對未來樓市走向》報告，調查發現只有16%市民認為未來半年樓價會上升，20%人料在現價徘徊，有55%人則不抱樂觀。看跌的市民當中，47%預測還會再跌一成，19%料有兩成跌幅，亦有10%市民看法悲觀，認為會跌三成。調查指出，結果反映中美貿易戰，持續影響樓市氣氛。



莊錦輝稱，今年第四季樓價顯著調整，惟仍有逾半人對後市不樂觀，證明近年市場亢奮情緒已重拾理性，正尋找合理價格。他認為，主流意見與樓市走勢往往相反，但現時僅過半市民看跌，代表樓價仍持續下行，他說︰「至少需要八至九成人預測樓價下跌，樓市才真正見底。」



高瞻