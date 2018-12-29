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﻿新創建215億全購富通

2018-12-29 列印
　　早前放盤的富通保險股權去向終於揭盅。新創建集團（659）宣佈，斥資二百一十五億元收購富通保險全數股權，並以現金支付作價。透過上述交易，新世界系將會首次進軍本港人壽保險市場，並與近年積極投資的安老業務產生協同效應。新創建又指，富通保險日後將會配合系內公司在大灣區的發展策略。

　　富通保險的前身，是新加坡海裕集團旗下的鵬利保險，在上世紀九十年代遭富商李澤楷旗下盈科拓展收購，並曾易名為盈科保險。二○○七年盈科保險易手至歐洲富通集團，其後經歷多番股權變動，在二○一五年中國私募基金九鼎投資以十三點八億美元（約一百○七億港元）現金將富通保險收歸旗下。 

  事隔三年，九鼎投資以二百一十五億元出售富通保險，勁賺逾一倍，帳面獲利一百○八億元。
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