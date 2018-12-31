﻿除夕半日市 成交料偏淡 中美破冰 恒指叩26800點

美國總統特朗普與國家主席習近平上周六通電話，聲稱中美貿易商談取得重大進展。時富金融優越投資部顧問黎永良認為，本周港股會受「政治市」波動，消息或吸引炒家博反彈，惟今天除夕只得半日市，成交或持續偏淡。



上周美股拗腰彈後尾市回吐，全周仍錄得明顯上升。



美國上市的主要港股預託證券（ADR）亦有上升，ADR港股比例指數收報25580點，較香港上周五收市高76點。個股方面，滙控（005）ADR折合港元報64.32元，較港股收市升0.89%，中移動（941）ADR升0.88%，惟騰訊（700）ADR跌0.43%。



特朗普：貿戰有重大進展



至於「三桶油」個別發展，中石油（857）較港股收市跌0.73%，中海油（883）跌1.2%，盛傳「炒燶油」的中石化則在大跌多日後稍為回升0.96%。



上周六習特通話，特朗普聲稱貿易談判有重大進展，黎永良認為，特朗普經常藉言論影響股市，投資者未必盡信，但預計仍可吸引部份炒家入市，在科技、農產品等板塊博反彈。



他又稱，未來一周港股走勢不明，相信會受到政治消息影響，或現大幅波動，而今日半日市成交會繼續淡靜。



民眾證券董事總經理郭思治稱，雖然上周美股曾急挫，但恒指未現沽壓，反映有短期見底跡像。他又稱，美國經濟增長開始放緩，貿易戰難言升級，在現時市場未見其他更壞消息下，投資者或憧憬中美關係轉趨緩和，加上明年基金經理開始部署投資策略，料恒指下月中可上望26800點。



美政府部門續停擺



經濟數據方面，因美國政府部門停擺，多個經濟數據暫停公佈，惟本周非農業就業人數、失業率等則不受影響，投資者可關注。郭表示，明年初中國資金需求增加，可留意中央會否調低銀行存款準備金率。